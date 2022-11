Tanne im Treppenhaus? Keine gute Idee Wieder kein Weihnachtsbaum im heiligen Rathaus in Berlin-Spandau

Na dann: Frohes Fest. Auch 2022 wird’s keinen Weihnachtsbaum geben im mächtigen Rathaus von Berlin-Spandau (250.000 Einwohner). Und das kam so: Kurz nach ihrem Dienstantritt bekam Spandaus Bürgermeisterin Carola Brückner von der AfD und CDU ordentlich auf die rote SPD-Bommelmütze. Tenor: „Wie, kein Weihnachtsbaum?! Unerhört, Frau Bürgermeisterin!“

Drei Bäume sollten dieses Jahr im Rathaus stehen: ein Wunschbaum mit kleinen Wunschzetteln und zwei echte Weihnachtsbäume im Foyer, mit Schmuck und BlingBling.

Dazu sollte der Eingangsbereich festlich geschmückt werden. Der eingehüllte Rathausturm bleibt sowieso dunkel: Der ist ein Sanierungsfall - und wird es noch länger bleiben.

Die Kuppel ist eine Baustelle: Das Rathaus von Spandau in der Altstadt, fotografiert im Herbst 2022. © André Görke

Knackpunkt: Irgendwann wurde ein Brandschutzgutachten für die Tannenbäume gefordert und spätestens da ahnten die BER-Kenner im Rathaus, was passieren wird: nichts mehr. Denn wer offiziell fragt, bekommt offizielle Antworten mit Paragraphen und Pipapo.

Was sollen Berliner Feuerwehr und Brandschutzgutachter schon sagen zu großen Tannenbäumen, die im Treppenhaus eines Rathauses stehen? „Super Idee für den Fluchtweg - wo sind die Kerzen?!“ Genau.

Selbst der Beleuchtungsschmuck am Treppengeländer gilt als entflammbar. Bürgermeisterin Carola Brückner

„Für die Bäume hätten wir extra Brandschutzwächter ins Foyer beordern müssen, die dort Wache schieben, rund um die Uhr, Tag für Tag, wochenlang bis zum Fest. Das kostet die Bezirkskasse so viel Personal und so viel Geld, da habe ich gesagt: Tut mir wirklich leid, aber das geht einfach nicht“, sagte Brückner jetzt dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. „Selbst der Beleuchtungsschmuck am Treppengeländer gilt als entflammbar.“ Und Kabel sind Stolperfallen.

80 Meter ist der Rathausturm hoch - ganz oben leuchtet normalweise ein Weihnachtsbaum. Doch der Turm ist ein Sanierungsfall.

Kurzum: Das Brandschutzgutachten fürs heilige Rathaus liegt vor und fällt, tata!, negativ aus. Das gab jetzt Brückner auf Anfrage des CDU-Fraktionschefs Arndt Meißner bekannt im „Schlussbericht“.

Feuerwehr und Brandschutzleute hätten „erhebliche Bedenken“, so Brückner, die Umsetzung sei nur „unter strengen Auflagen und mit erheblichen Kosten“ möglich, „trotz intensiver Suche“.

Bild aus besseren Tagen: Rathausturm Spandau - mit Weihnachtsbaum. © André Görke

Wer den Baum auf dem Rathausturm vermisst, bitteschön, oben sehen Sie ein Foto aus älteren Tagen zum Ausdrucken. Erkennen Sie die leuchtende Plastiktanne im Turm? Die liegt dort oben normalerweise das ganze Jahr und wird zum Fest immer zusammengesteckt.

Das kaputte Rathaus von Spandau Das Rathaus von Spandau ist ein Sanierungsfall. Die Turmspitze bröckelt, der Fahnenmast ist Schrott. Schadenssumme: 1,2 Millionen Euro. Und auch das Dach wird saniert. Die Fachleute um Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, bereiten gerade die Baustelle bis 2024 vor („Es wird von einer Bauzeit von 2 Jahren ausgegangen.“) Geplant wird nach Newsletter-Infos ganz aktuell die Errichtung von Fußgängertunneln, 30 Meter hohen Gerüsten. Und die Straße am Stabholzgarten zwischen S-Bahntrasse und Rathaus wird wegen des engen Platzes für die Container auf eine Fahrspur begrenzt, damit Fußgänger dort vorbeikommen.

Zumindest für den Wunschbaum im Rathausfoyer soll’s jetzt eine sparsame Variante geben: ohne Baum, sondern mit Wunschzetteln an Leinen, die jetzt der Pförtner im Blick hat. Wie geschrieben: Frohes Fest.

