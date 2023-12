Tanzen, wenn der Doktor kommt „Echte Ärzte“ laden zum Weihnachtskonzert

Jeder, der ein Instrument spielt – oder es zumindest mal versucht hat – weiß, dass das Musizieren viel Fingerspitzengefühl erfordert. Diese Fähigkeit haben Musiker mit Ärzten gemein. Umso besser also, wenn sie in einer Person vereint sind – wie bei der Band „Echte Ärzte“. Seit über 20 Jahren lädt die Ärzte-Band der Berliner Charité in der Weihnachtszeit zum Benefizkonzert ein.

Um Verwirrungen zu vermeiden: Nein, es handelt sich hier nicht um die Punkrock-Band Die Ärzte, sondern um tatsächliche Ärzte. „Bist du denn auch richtiger Arzt?“ Das fragte Nina Blümchen, Mitgründerin der Band, Stefan Neuber, als er sich 2012 für die Gruppe bewarb. Denn offizielle Bedingung für die Bandmitgliedschaft ist die Approbation als Arzt, sagt der Keyborder und in Berlin niedergelassene Internist.

Die Band hat mittlerweile zehn Mitglieder. Gegründet wurde sie 1999, zwei der Bandkollegen sind seit dem Anfang dabei. Geprobt wird jeden Dienstagabend in einem Mehrzweckkeller der Charité. Dort bereiten sie sich intensiv auf ihre Konzerte vor. „Wir spielen ein buntes Potpourri an Songs“, sagt Neuber. „Von Jan Delay bis Black Eyed Peas ist alles dabei.“ „Junge“ von den anderen Ärzten dürfe natürlich auch nicht fehlen.

Konzert "Echte Ärzte" Echte Ärzte © Echte Ärzte

Unter dem Motto „Die letzte Tanzstelle vor der Weihnachtsgrenze“ findet das Konzert, wie in den vergangenen Jahren auch, in Huxleys Neue Welt statt, diesmal am 22. Dezember um 20 Uhr. Die Tickets, vor Ort erhältlich, kosten 15 bzw. 25 Euro, doch es darf gerne noch etwas draufgelegt werden. Denn die Einnahmen werden wie immer gespendet. Dieses Jahr sammelt die Band für Achse e.V., die Allianz chronischer seltener Erkrankungen.

Eins scheint sicher: Es wird auch in diesem Jahr wieder eine ausgelassene Einstimmung auf die Feiertage. Die hohe Zahl an Ärzten auf der Bühne und im Publikum garantiert für einen reibungslosen Ablauf.