Täter bot erst Hilfe beim Tragen des Rollators an 92-Jährige in Berlin-Spandau geschubst und beraubt

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag eine 92-Jährige im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld ausgeraubt. Die Seniorin blieb unverletzt.

Laut Polizeiangaben kehrte die Frau gerade nach Hause zurück, als der Täter ihr am Hauseingang in der Straße Am Bogen zuerst Hilfe beim Tragen des Rollators anbot. Plötzlich schubste er die Frau in den Hausflur und raubte Geld aus ihrer Handtasche. (Tsp)