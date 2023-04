Täter flüchtig – Mordkommission ermittelt Taxifahrer nach Angriff in Berlin-Grunewald gestorben

Ein Taxifahrer ist am Donnerstagmorgen in Berlin angegriffen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 49-Jährige gegen 8.30 Uhr in der Brahmsstraße, Ecke Richard-Strauß-Straße in Grunewald von einem oder mehreren unbekannten Tätern angegriffen.

Der Taxifahrer wurde noch von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch wenig später seinen lebensbedrohlichen Verletzungen erlag.

Eine Mordkommission hat laut Polizei die Ermittlungen übernommen. Der oder die Täter sind geflüchtet, die Hintergründe sind unklar. Wie die Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte, wird wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt. Die Leiche des Verstorbenen soll obduziert werden, wann genau steht jedoch noch nicht fest.

Vor Ort lief am Donnerstagmittag die Spurensicherung, Einsatzkräfte sahen sich etwa in Gebüschen um. Das Taxi des Angegriffenen stand zunächst in einem abgesperrten Bereich am Straßenrand vor einem Hotel. Inzwischen sei der Wagen abgeholt worden, sagte die Polizeisprecherin. „Kriminaltechniker werden sich um die Spurensicherung kümmern.“ Geplant sei zudem noch der Einsatz von Spürhunden vor Ort.

Die Polizei Berlin wendet sich mit diesen Fragen an die Bevölkerung: Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu deren Ablauf machen?

Wer kann Hinweise zu den/dem geflüchteten Tatverdächtigen sowie den Fluchtwegen geben?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Passanten waren nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen auf die Tat aufmerksam geworden und hatten sofort Erste Hilfe geleistet. Sie alarmierten auch Polizei und Rettungsdienst. Die „Berliner Morgenpost“ schrieb unter Berufung auf Augenzeugen, dass sich ein Arzt in der Nähe aufgehalten habe. Es werden nun weitere Zeugen gesucht, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe waren und Beobachtungen gemacht haben.

Zeugen können sich telefonisch unter 030 4664 911 222 melden. Die zweite Mordkommission und die Berliner Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. (mit dpa)

