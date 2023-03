Telefonhilfe, Blindenfußball, BVG-Visionen Diese Berliner Geschichten ernten die Medaillen der Woche

3 Bronze

Herthinho, das Maskottchen des zweitbesten Fußballvereins Berlins, stürmt aufs Medaillentreppchen!

Am Dienstag eröffnete er den neuen Blindenfußballplatz von Hertha BSC nahe des Plötzensees. Hier werden ab 15. April die Bälle rasseln, wenn die Blindenfußballliga in die nächste Saison startet. Ha, Ho, He, dafür glatt Bronzé!

Herthinho – engagiert und gut gelaunt – jetzt auch im Blindenfußball. © imago/Matthias Koch/imago/Matthias Koch

2 Silber

Silber, Touché, für „Silbernetz“! Der 2017 von Elke Schilling ins Leben gerufene Telefonservice für ältere, einsame Menschen hat sein Angebot erweitert: Berliner:innen in finanziellen oder gesundheitlichen Notlagen, die mit aktuellen Preissteigerungen zu tun haben, können sich ab sofort an das Infotelefon „einfach mal fragen“ (030 5445 330 533) wenden.

Die Initiatorin von „Silbernetz“: Elke Schilling. © © Gordon Welters/laif/Redux for the Open Society Foundations/Gordon Welters/laif

1 Gold

Ob die gelbe BVG dereinst auch in goldenen Waggons durch die City kacheln wird, steht nicht fest. Was seit dieser Woche feststeht, ist ihre Zukunftsvision für eine goldene Zukunft des öffentlichen U-Bahnnetzes in Berlin!

Selbiges soll in den kommenden Jahrzehnten von derzeit 147 auf 318 Kilometer mehr als verdoppelt werden. „Expressmetropole Berlin“ heißt die interne Vision der Verkehrsbetriebe (samt Ring-U-Bahn!) und rauscht damit nonstop aufs Gold-Treppchen!

Wenn es nach der BVG geht, brechen in den kommenden Jahren goldene Zeiten für das Berliner U-Bahnnetz an. Man wird ja wohl mal träumen dürfen! © imago/Emmanuele Contini/IMAGO/Emmanuele Contini

0 Blech

Ob mit Schutzblech oder ohne – die Diebstähle von Fahrrädern in Berlin haben im Vergleich zum Vorjahr um fast 17 Prozent zugenommen.

Wo die 26.833 Velos entwendet wurden, hängt stark vom jeweiligen Bezirk ab. Mitte ist das Mekka der Diebe (4399), gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg (3972). Marzahn-Hellersdorf dagegen: mit 684 kaum betroffen. An all die dreisten Langfinger, nehmt dies: Blech!

„Stand hier vorhin nicht noch mein Rad?“ – welcher Berliner und welche Berlinerin kennt das Gefühl nicht? Man muss nur lange genug hier wohnen, um Opfer eines Fahrraddiebstahls zu werden. © IMAGO/Michael Gstettenbauer/IMAGO/Michael Gstettenbauer

