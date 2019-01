Es soll schneller vorangehen - für Fahrradfahrer. Und zwar schnell. Die zehn Radschnellwege sind ein Teil des Mobilitätsgesetzes, das die rot-rot-grüne Koalition beschlossen hat - vor zwei Jahren. Diese Routen sollen auf eigenständigen Wegen, in Fahrradstraßen oder vom motorisierten Verkehr getrennt in Straßen verlaufen, beleuchtet und mindestens drei Meter breit. Soweit der Plan. Doch jetzt steht fest, dass es länger dauert, als von den meisten Radfahrern gedacht.

Am weitesten gediehen ist das Projekt "Teltowkanal". Am Donnerstag will Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) die ersten Pläne für die Teltowkanalroute bei einer "Dialogveranstaltung" am Donnerstagabend im Rathaus Schöneberg vorstellen. Dieser Termin ist allerdings bereits ausgebucht. Planer der neu gegründeten Gesellschaft "Infra-Velo" wollen dort die Machbarkeitsstudie vorstellen, die in den vergangenen Monaten erstellt wurde.

"Machbarkeit" ist nicht in dem Sinne zu verstehen, "ob" der Radweg machbar ist, sondern nur "wie". Die Teltowkanalroute soll vom großen Umsteigerbahnhof Berlin-Südkreuz (Schöneberg) bis raus nach Zehlendorf führen. Schon jetzt gibt es auf mehreren Teilstücken vergleichsweise vernünftige Radwege - so im Gleisdreieckpark, im Baluschek-Park zwischen Südkreuz und Priesterweg und entlang des Teltowkanals.

Teilweise sind die Wege am Kanal allerdings in einem fürchterlichen Zustand, abschnittsweise auf grobem Schotter. Hier hätte längst mit wenig Asphalt-Aufwand und großartige Studien viel Sinnvolles geschehen können. Freuen können sich auch die Teltower hinter der Stadtgrenze. Auf der südlichen Seite des Kanals gibt es auf Brandenburger Gebiet von Teltow bis zur Wismarer Straße einen vernünftigen Radweg.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Die Planer von Infra-Velo haben trotz dieser vorhandenen Wege einen breiten Korridor zwischen Zehlendorf und Südkreuz untersucht - siehe Grafik. Infra-Velo schätzt die Kosten auf etwa fünf Millionen Euro. Selbst parallel zu den vorhandenen Wegen am Teltowkanal wurden parallele Straßen auf ihre Eignung untersucht.

Dem Vernehmen nach besteht Sorge, dass am Kanal die Wege nicht verbreitet werden dürfen aus Naturschutzgründen. Für die Machbarkeitsstudie wurde der Umfang der erforderlichen Umbauten und deren Kosten ermittelt.

Diese Varianten wurden untersucht. Foto: SenVUK

Am Donnerstag haben Anwohner und Radfahrer erstmals die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Denn ohne eine Umverteilung der vorhandenen Flächen zugunsten der Radfahrer wird sich der Weg nicht bauen lassen. Autostellplätze können wegfallen, Bäume gefällt werden. Die eigentliche, rechtlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligung, kommt später.

Baubeginn soll nach derzeitigen Angaben 2022 sein, Fertigstellung nach 18 Monaten Bauzeit - also 2024. Die Planer schätzen, dass durch den Schnellweg etwa 1800 Fahrten pro Tag weniger mit dem Auto unternommen werden werden, weil die Menschen aufs Rad umsteigen.

Bei der Teltowkanalroute ist erst der zweite von sechs Schritten gemacht. Foto: SenVUK

Als nächstes sollen die Machbarkeitsstudien für die "Y-Trasse" von Neukölln nach Südosten/Schönefeld und für die "Krone" entlang der Avus bis nach Potsdam fertig werden. Bei der gemeinsamen Sitzung des Senats mit der Brandenburger Landesregierung am Dienstag wurde auch beraten, wie und wo die Radschnellwege die Landesgrenze überschreiten können.

Die zeitliche Staffelung der Planung erklärt die Umweltverwaltung mit knappen Personal bei den beauftragten externen Planungsbüros. Bei der Senatseigenen Gesellschaft Infra-Velo sind nach Angaben von Katja Krause derzeit 24 Stellen besetzt, bis Ende des Jahres 2019 sollen es 37 Stellen sein.

Insgesamt elf Radschnellwege sind geplant. Der Baubeginn soll für alle zwischen 2022 und 2024. Wie berichtet, sollen Radler auf den speziell für sie angelegten Schnelltrassen mit möglichst wenig Stopps vorankommen.

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Lesen Sie mehr im Tagesspiegel

- "Panke Trail": Verkehrsverwaltung verspricht "gute Lösung". Lesen Sie mehr im Pankow Newsletter.

- Berlin sucht den Super-Radweg: Politik und Radler diskutieren neue Ideen für Straßen, die den Verkehr auf zwei Rädern beschleunigen sollen. Einige Ideen gibt es schon mal.

Mehr zum Thema Verkehr in Berlin Berlin und Potsdam planen neue Radschnellwege - eine Übersicht

- Aktivisten entwerfen Radnetz für den Senat: 30 Aktivisten haben einen Entwurf für das künftige Radverkehrsnetz der Hauptstadt erarbeitet. Jetzt drängt die Zeit.