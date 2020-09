Seit Ende August 0,5 der 6634,7 Berliner Straßenkilometer für den Autoverkehr gesperrt wurden, gerät die Polizei an die Belastungsgrenze: Montag standen vier Beamte um einen Handlaser in der Friedrichstraße, um die Einhaltung des Tempolimits auf dem provisorischen Radweg in der Mitte des Flaniermeilchens zu kontrollieren.

Bilanz nach zwei Stunden: „Es wurden keine vorwerfbaren bzw. ahndungsrelevanten Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.“ Der Schnellste fuhr Tempo 26, aber brutto: Wegen der in Berlin für alle Verkehrsteilnehmer geltenden „Opportunitätstoleranz“ von 5 km/h plus 3 km/h „Gerätetoleranz“ reichte es nicht für ein Preisgeld.

Wegen des großen Misserfolges wurde die Aktion am Donnerstag wiederholt. Und? „Es wurden keine ahndungsrelevanten Verstöße festgestellt“, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Gibt’s doch überhaupt nicht!

Die einzig logische Konsequenz kann eigentlich nur lauten, die Kontrollen auf den 500 Flaniermetern weiter zu intensivieren, um endlich auch das Dunkelfeld auszuleuchten und an die Hintermänner… – ups, vertippt.

Bemerkenswert sind die Kontrollen insofern, als bei der Einführung von Tempo 30 auf Magistralen wie der Leipziger und der Hauptstraße den Autofahrern von vornherein vier Wochen zugestanden wurden, sich unkontrolliert an die Vorschrift zu „gewöhnen“ und viele Eltern eher drei Jahre als drei Wochen darauf warten, dass morgens auf dem Schulweg ihrer Kinder mal geblitzt wird. Wobei das ja ohnehin unnötig ist, da Autofahrer bekanntlich nie zu schnell fahren: Die haben schließlich einen Tacho.