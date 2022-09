Temporäre Spielstraßen nur ein Anfang Es braucht neue Vorfahrtsregeln im Berliner Verkehr

An diesem Donnerstag – dem Internationalen autofreien Tag – können Kinder auf manchen Straßen spielen, ganz so, wie es ihre Großeltern vielleicht noch erlebt haben: Ohne Angst vor Autos die Fahrbahn als öffentlichen Raum nutzen zu können.

Wir kennen es aus verkehrsberuhigten Straßen oder Fußgängerzonen: Hier können wir verweilen, essen, trinken, in Grüppchen zusammenstehen, ohne dass Verkehrslärm jedes Gespräch im Keim erstickt, ohne dass der Auspuffgestank einen nur schnell das Weite suchen lässt. Das gelingt, wenn eine Straße wieder als Lebensraum empfunden wird und nicht nur als Möglichkeit, rasch von A nach B zu gelangen.

Immer mehr Initiativen kämpfen für mehr öffentlichen Raum, für sich und ihre Kinder, für sichere Schulwege, sie setzen sich für Kiezblocks ein, damit man auch als Anwohnende im Sommer das Fenster nicht geschlossen halten muss.

Umso beschämender, dass an diesem autofreien Tag es in ganz Berlin gerade mal 37 Straßenabschnitte auf insgesamt 4,3 Kilometern Länge gibt, die als temporäre Spielstraßen von Kindern in Beschlag genommen werden können. Noch immer haben die Bedürfnisse des Autoverkehrs Vorfahrt vor denen der Kinder. Es wird Zeit, dass sich die Vorfahrtsregeln ändern.

