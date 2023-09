Tesla-Region Wasserchef André Bähler bleibt – und wirft Kritikern „Vorsatz“ vor

Der umstrittene Chef des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE), André Bähler, bleibt auf seinem Posten – und der Trinkwasserversorger der Tesla-Region gespalten. Auf einer Verbandsversammlung des WSE, der auch die Gigafactory des E-Autobauers in Grünheide beliefert, scheiterte am Mittwochabend in Hoppegarten der Abwahlantrag gegen Bähler. Er war von sechs der 16 Mitgliedskommunen eingereicht worden. In offener Abstimmung votierten zehn Bürgermeister mit Nein, es gab vier Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen.