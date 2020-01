Der Frust vieler Berliner über Langzeit-Baustellen auf den Straßen, mit Staus, Umleitungen und Schienenersatzverkehr, beschäftigt auch die Wasserbetriebe. „Es gibt ein grundsätzliches Unverständnis, dass Dinge nötig sind, damit es ganz normal läuft“, sagt der Sprecher der Wasserbetriebe, Stephan Natz. Die „Dinge“ sind unter anderem Baustellen, um Trinkwasserleitungen und Abwasserrohre auszutauschen, die ihre Lebensdauer erreicht haben. Jedes Jahr investieren die Wasserbetriebe rund 200 Millionen Euro in neue Rohre und Kanäle - Tendenz steigend.

Um dem Frust der Kundschaft etwas entgegenzusetzen, haben sich die Wassermanager jetzt ein Pilotprogramm ausgedacht. Im März startet eine Testphase mit insgesamt sechs Baustellen, auf denen in zwei Schichten gearbeitet werden soll, von 7 bis 22 Uhr an fünf Tagen die Woche, samstags bis 16 Uhr. Darauf habe man sich im Dezember mit den Verbänden der Bauindustrie verständigt, sagte Natz.

Die sechs Baustellen sind an Hauptverkehrsstraßen geplant, im März soll das Programm an der Kynaststraße am Ostkreuz starten, dort sollen bis September Trinkwasserrohre und Schmutzwasserkanäle ausgetauscht werden. Ab Mai wird an der Bruno-Taut-Straße am S-Bahnhof Grünau in zwei Schichten gearbeitet, dort müssen Abwasserkanäle- und -leitungen erneuert werden, die Wasserbetriebe rechnen mit einem vollen Jahr Bauzeit.

Die Zeitersparnis soll bei 40 Prozent liegen

Ab August sollen Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle am Hindenburgdamm im Bereich Königsberger Straße erneuert werden, voraussichtlich bis Mai 2021. Ende Oktober sind dann Bauarbeiten an der Straße Alt Moabit geplant.

Weitere Zweischicht-Baustellen sind an der Gitschiner Straße, Ecke Prinzenstraße in Kreuzberg vorgesehen und am Pyramidenring in Marzahn-Hellersdorf. Diese beiden Baustellen müssen aber noch ausgeschrieben und mit den Ämtern abgestimmt werden.

Die Wasserbetriebe hoffen auf einen Zeitgewinn von 40 Prozent. In den Verträgen müssen sich die Firmen zum Schichtbetrieb verpflichten, dafür zahlen sie ihren Mitarbeitern Zulagen. Wie hoch die Mehrkosten für die Wasserbetriebe sein werden, konnte Natz nicht sagen. Weil es bei den Baufirmen an Personal mangelt und die Auftraggeber Schlange stehen, ist wohl mit deutlichen Aufschlägen zu rechnen.