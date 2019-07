Und wieder gibt es eine Panne im Beteiligungsverfahren für die Bebauung am Checkpoint Charlie. Diesmal ist der Fehler so schwerwiegend, dass die Frist für Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern verlängert wurde, nämlich nochmal um die volle Dauer von drei Wochen.

Das sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen auf Anfrage dem Tagesspiegel. In den bislang seit 1. Juli ausgelegten Akten sei ein textlicher Fehler gefunden worden. Die korrigierte Fassung könne nun im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebene öffentlichen Auslegungen bis zum 21. August kommentiert werden. Bereits eingegangene Stellungnahmen werden in der Auswertung berücksichtigt.

Worin der „textliche Fehler“ besteht, war auf Anfrage nur sehr indirekt zu erfahren: „Aufgrund einer Konkretisierung des Auslegungsortes bedurfte es einer Präzisierung der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung.“ Eine weitere Nachfrage mit der Bitte um Konkretisierung und Präzisierung dieser Mitteilung blieb unbeantwortet.

Zusätzliches informelles Beteiligungsverfahren

Auf der Homepage der Senatsverwaltung ist zum Neustart der Auslegung lediglich der unbegründete Hinweis zu finden, dass die Frist verlängert worden sei, außerdem wird aufgefordert: „Bitte achten Sie unbedingt darauf, die Frist einzuhalten. Sonst kann Ihre Stellungnahme unberücksichtigt bleiben.“

In dem Bebauungsplan geht es unter anderem um die Flurstücke 80 und 84 beiderseits der Friedrichstraße zwischen Schützen- und Zimmerstraße. Als Ziel wird die „Sicherung eines Bildungs- und Erinnerungsortes zur Geschichte des ehemaligen Grenzübergangs, einer öffentlich nutzbaren Freifläche als urbaner Platz sowie (...) eines hohen Wohnanteils“ genannt.

Zusätzlich zur gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerbeteiligung hat die Senatsverwaltung ein sogenanntes informelles Beteiligungsverfahren durchgeführt, den „Partizipationsprozess Checkpoint Charlie“. Hierzu wurden unter anderem in Veranstaltungen, Ortserkundungen und Fachkolloquien die Wünsche von Anwohnern und Besuchern des Checkpoint Charlie sowie Expertenrat eingeholt.

Die gesetzliche Beteiligung in Form der öffentlichen Auslegung scheint hingegen für die Bevölkerung eher unattraktiv zu sein. Nach einer Woche waren in dem Raum der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in der Württembergischen Straße 6 in Wilmersdorf, in dem die Unterlagen ausgelegt sind, jedenfalls keine Namen in der Besuchsliste. Selbst Mitarbeiter auf der Etage hatten von der öffentlichen Auslegung keine Notiz genommen. Die Beteiligung ist aber auch online über die Homepage der Senatsverwaltung möglich.