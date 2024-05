Tödlicher Raserunfall in Berlin Drosselt Autos in der Stadt auf Tempo 50!

Wieder ein Raser, wieder auf Kudamm-Tauentzien, wieder eine Tote. Wie nach den vergangenen Unfällen wird auch nach dem jüngsten Crash wieder diskutiert werden: Was hilft gegen Raser? Die Antwort ist bitter: Nichts wird helfen. Und zwar so lange, wie Verstöße gegen die Verkehrsregeln so milde bestraft werden und das Risiko erwischt zu werden, so minimal ist.