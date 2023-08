Tödlicher Unfall in Berlin-Pankow Motorradfahrer prallt gegen Tramhaltestelle und stirbt

Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Pankow am Sonntagvormittag tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Demnach war der 53-Jährige gegen 9.30 Uhr mit seinem Motorrad auf dem rechten Fahrstreifen der Berliner Allee in Richtung Bernkasteler Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Falkenberger Straße wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Dabei stieß er laut Polizei gegen den linken Bordstein der dortigen Tramhaltestelle, prallte gegen die Informationssäule der Haltestelle und stürzte. Das Motorrad des Mannes schleuderte bis in den Einmündungsbereich und kam dort zum Liegen.

Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Der Bereich war mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)