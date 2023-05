Tokio Hotel spielen in Berlin „Wenn man in Deutschland ‚Monsun‘ sagt, dann verbinden das alle mit uns“

Im Jahr 2005 hatten Tokio Hotel mit „Durch den Monsun“ ihren Durchbruch. Fast 20 Jahre später – die Brüder Bill und Tom Kaulitz (33) leben in Los Angeles, Georg Listing (36) in Berlin, Gustav Schäfer (34) immer noch in der Heimatstadt Magdeburg – sind sie nach wie vor erfolgreich. Am Freitag beenden sie ihre „Beyond the World“-Tour in Berlin. Das Konzert im Huxleys ist ausverkauft.