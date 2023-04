Tagesspiegel Plus Tot nach Polizeieinsatz in Brandenburg : An Erde erstickt, hirntot, wiederbelebt und in Berlin gestorben

Ist in Brandenburg ein Polizeieinsatz außer Kontrolle geraten? Das Opfer, ein 45-jähriger Bulgare, starb später im Klinikum Neukölln. Nach Tagesspiegel-Recherchen ist er an Erde erstickt.