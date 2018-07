Sie wird 103 Minuten lang dauern und in ganz Deutschland sichtbar sein: Für den 27. Juli steht die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts in den Kalendern. In Berlin beginnt sie um 20.58 Uhr und endet um 01:28 Uhr. In dieser Zeit wird der Mond sich im Kernschatten der Erde aufhalten und durch ihn hindurchwandern. Auf dem Mond findet zeitgleich eine totale Sonnenfinsternis statt, die von der Erde verursacht wird.

Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben – und wenn Mond, Erde und Sonne genau auf einer Linie stehen. „Mofis“ sind selten, obwohl alle 29,5 Tage Vollmond ist. Meistens läuft der Mond über den Erdschatten hinweg oder unter ihm hindurch.

Knapp 1,4 Millionen Kilometer reicht der Erdschatten ins All hinaus – genug also, dass er den rund 384.000 Kilometer entfernten Mond überdecken kann. Allerdings ist selbst der Kernschatten der Erde nicht vollständig schwarz: Weil die Sonne die Erdatmosphäre wie ein Scheinwerfer durchleuchtet, wird Licht in den Schatten gelenkt. (epd)