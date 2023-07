Totalschaden am Rennwagen Ferrari kracht in Berlin-Reinickendorf in parkende Autos

Am Sonntagabend hat es einen schweren Unfall mit einem Ferrari in einer 30er-Zone in Reinickendorf gegeben, wie ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel bestätigte. Die Morgenpost hatte zuvor darüber berichtet.

Gegen 22 Uhr am Sonntagabend ist dabei ein Ferrari California in der Holländerstraße Höhe Belfaster Straße von der regennassen Fahrbahn abgekommen und in parkende Autos gekracht. Die Wucht des Aufpralls schob daraufhin einen Fiat Ducato auf den davor geparkten Renault Kangoo mit Anhänger.

Der Sportwagen wurde bei dem Unfall komplett zerstört, die 23-jährige Fahrer und sein Beifahrer wurden dabei verletzt. (Tsp)