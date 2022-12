„Trauer durchleben, aber sich nicht abkapseln“ Wie eine Berliner Tsunami-Überlebende heute anderen Mut macht

Frau George-Stenger, seit 18 Jahren treffen wir uns immer in der Weihnachtszeit. Dass wir uns kennenlernten, hatte einst einen schrecklichen Anlass.

Ja, ich machte über Weihnachten 2004 mit meinem Mann Eberhard und meinem Vater Urlaub in Thailand, in Khao Lak. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, ein Sonntagmorgen, schauten wir wie andere Urlauber entsetzt aufs Meer, das sich so surreal weit zurückgezogen hatte, auf die zappelnden Fische, dann diese lärmende Wasserwand. Ich klammerte mich instinktiv in den Fluten an eine Palme, aber wurde mitgerissen. Ich dachte, das war’s.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden