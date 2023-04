Trickdiebstahl in Berlin-Hellersdorf 88-Jährige in eigener Wohnung bestohlen – Täter gaben sich als Handwerker aus

Eine 88-Jährige ist am Montagmittag in Berlin-Hellersdorf Opfer von Trickbetrügern geworden. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, ließ die Seniorin gegen 14 Uhr zwei Unbekannte in ihre Wohnung in der Bansiner Straße. Das Duo hatte sich zuvor telefonisch angekündigt und als Handwerker ausgegeben, die das Wasser überprüfen wollten.

In der Küche habe die weibliche Verdächtige die Seniorin aufgefordert, den Wasserhahn zu betätigen, während sie vorgab, am Waschbecken herumzuschrauben, teilte die Polizei weiter mit. In der Zeit sei der Komplize der Unbekannten unbemerkt ins Wohnzimmer gegangen und habe dort Geld und Goldschmuck der 88-Jährigen entwendet.

Die Seniorin blieb unverletzt, bemerkte den Diebstahl jedoch erst als die Unbekannten die Wohnung bereits verlassen hatten. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Die Polizei Berlin warnt regelmäßig vor Trickdiebstahl und -betrug. Auf ihrer Webseite gibt die Behörde Tipps, wie sich Bürger in ihrer Wohnung davor schützen können. (Tsp)

