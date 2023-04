Tritte gegen Kopf und Bauch Vierköpfige Gruppe attackiert Männer in Neukölln

In der Nacht zu Freitag sind zwei Männer in Neukölln von vier Unbekannten verletzt worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, waren die beiden 25 und 27 Jahre alten Männer kurz nach Mitternacht an der Ernst-Keller-Brücke in Britz unterwegs, als sie plötzlich von einer vierköpfigen Gruppe attackiert wurden.

Der 27-Jährige wurde nach Polizeiangaben zunächst ins Gesicht geschlagen. Nachdem er zu Boden gegangen war, sollen ihm die Angreifer mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Der Mann erlitt einen Fingerbruch sowie Schürfwunden. Sein 25-jähriger Begleiter sei währenddessen festgehalten und gegen den Kopf geschlagen sowie in den Bauch getreten worden, hieß es weiter. Als sich schließlich Passanten näherten, sei die Gruppe in ein Auto gestiegen und unerkannt geflohen.

Die 27-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige musste nicht versorgt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Tsp)

