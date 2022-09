Tropennächte und Wüstentage Brandenburgs Regierung lässt Hitzeschutz-Strategie entwickeln

Brandenburg zählt zu den heißesten Regionen in Deutschland. Mit dem Klimawandel verstärkt sich diese Entwicklung unaufhaltsam – samt Negativfolgen wie mehr Hitze-Toten. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher und Umweltminister Axel Vogel (beide Grüne) präsentierten deshalb am Dienstag vor Journalisten und einem Fachpublikum ein 260 Seiten starkes Expertengutachten mit Hitzeschutz-Empfehlungen, auf dessen Grundlage der künftige „Hitzeaktionsplan“ für das Land entwickelt werden soll. Brandenburgs sei damit „Vorreiter in Deutschland“, sagte Nonnemacher. Hitzeschutz, so die zentrale Botschaft, „ist ein Gebot der Stunde“.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden