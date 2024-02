Trotz Blaulicht und Martinshorn Polizeiwagen stößt in Berlin-Friedenau mit Auto zusammen

An einer Kreuzung in Friedenau im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist ein Einsatzwagen der Polizei mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen. Die Polizisten sind am frühen Samstagmorgen mit Blaulicht und Martinshorn auf der Rheinstraße zur Schloßstraße gefahren, wie die Beamten mitteilten.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Am Walter-Schreiber-Platz soll der Wagen demnach mit dem Auto eines 42-Jährigen zusammengestoßen sein, der in Richtung Bundesallee abbiegen wollte. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Polizisten sollen den Angaben zufolge „deutlich unter dem Eindruck des Geschehens“ gestanden und ihren Dienst abgebrochen haben. Die Kreuzung blieb rund vier Stunden lang gesperrt. Auch die BVG-Linienbusse waren davon betroffen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.