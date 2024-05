Trotz dreifacher Niederlage und vieler Tränen Fast-Vorsitzende der Berliner Grünen Tanja Prinz hegt keinen Groll

Frau Prinz, vor viereinhalb Monaten haben Sie die Delegierten auf dem Grünen-Parteitag dreimal ohne Gegenkandidatin durchfallen lassen. Haben Sie mit den Grünen gebrochen?

Prinz: Nein, ich hege keinen Groll. In keiner Partei spielt der Klimaschutz so eine große Rolle wie bei uns. Die Partei steht für Toleranz und Weltoffenheit. Die Grünen sind weiterhin meine Partei und werden es auch immer bleiben.

Sie haben im ersten Wahlgang nur 26 Prozent der Stimmen geholt, sind trotzdem noch zweimal angetreten. Warum haben Sie sich das angetan?

Ich hatte die Vermutung, dass es im ersten Wahlgang nicht reichen könnte und hatte mich auf mehrere Wahlgänge eingestellt. Dass es gar nicht klappen würde, konnte ich mir bis zuletzt nicht vorstellen. Mir war die Kandidatur sehr ernst. Ich wollte es dann auch zu Ende bringen und nicht einfach sang- und klanglos aufgeben.

Sie verließen nach dem dritten Wahlgang unter Tränen den Parteitag. Später sprachen viele Grüne davon, dass der Umgang mit Ihnen einer selbsternannten feministischen Partei unwürdig sei. Wie sehr beschäftigt Sie dieser Tag heute noch?

Es ist demokratisch, wenn ein Angebot nicht angenommen wird. Wir haben bei uns keinen Zwang, Personen zu wählen. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Aber natürlich war das für mich kein guter Tag.

Sie wurden als einzige Kandidatin des Realo-Flügels aufgestellt, der stets eine Co-Vorsitzende stellt. Wie konnte es passieren, dass man eine Kandidatin ins Rennen schickt, die keine Mehrheit auf dem Parteitag hat?

Die Frage müssen Sie anderen in der Partei stellen. Ich selbst habe versucht, sehr transparent zu sein. Ich habe erst flügelintern um eine Mehrheit geworben. Das ist mir gelungen. Erst dann habe ich meine Kandidatur auch darüber hinaus öffentlich gemacht und das mit einem Angebot verbunden: Alle können mich ansprechen und mit mir über meine Idee reden, über einen größeren Fokus auf die Außenbezirke, eine bessere Bildungspolitik.

Zur Person Tanja Prinz, 44, arbeitet als Landesbeamtin in einer Berliner Senatsverwaltung und ist Grünen-Mitglied im Kreisverband Tempelhof-Schöneberg. 2023 kandidierte sie auf der Landesdelegiertenkonferenz als Co-Vorsitzende der Berliner Grünen. Sie scheiterte ohne Gegenkandidatin in drei Wahlgängen.

Erfolgreich war das nicht. Überschattet wurde Ihre Kandidatur von Beginn an durch den Konflikt um das Realo-Netzwerk “Gr@m”, von dem Sie unterstützt wurden, dem andere aber unlautere Methoden und eine „Kultur des Misstrauens“ vorwerfen. Einen Tag vor dem Parteitag haben neun von zwölf Kreisvorständen einen offenen Brief veröffentlicht und damit indirekt vor Ihrer Wahl gewarnt.

Ich hatte Unterstützung von Mitgliedern aus verschiedenen Kreisverbänden, unter anderem meinem eigenen Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Pankow und auch Mitte. Die angeblichen Vorwürfe gegen realpolitische Mitglieder in Mitte wurden bis heute nicht konkretisiert, geschweige denn belegt. Ich fordere da weiterhin Aufklärung. Es verfestigt sich bei mir der Eindruck, dass es nur eine machtpolitisch motivierte Kampagne war, um eine andere Politik zu verhindern.

Stattdessen wurde wenig später Nina Stahr gewählt. Sie hat versprochen, die Vorwürfe aufzuklären. Wie weit ist sie damit gekommen?

Es ist Aufgabe des gesamten Landesvorstandes, dafür zu sorgen, dass wir eine Debattenkultur haben, wie es jeder demokratischen Partei gut zu Gesicht steht und dass Meinungsvielfalt nicht nur toleriert wird, sondern sogar aktiv gefördert wird. Da sehe ich den gesamten Landesvorstand in der Verantwortung. Es gab bereits diverse Sitzungen mit den Kreisverbänden, um die Landesdelegiertenkonferenz aufzuarbeiten. Ein Bemühen ist da.

Aber gelöst ist der Konflikt nicht.

Dass in dem offenen Brief indirekt zu meiner Nichtwahl aufgerufen wurde, hat mich getroffen. Aber es wurde eben auch eine ganze Gruppe aus sehr engagierten Parteimitgliedern angegriffen und mit pauschalen Vorwürfen konfrontiert, die aus meiner Sicht ungerechtfertigt sind. Wenn Sie auf den kommenden Parteitag blicken: Dass so viele Änderungsanträge zum Leitantrag „Demokratie“, zur Wohnungspolitik und zu Strukturfragen aus dem Kreisverband Mitte eingegangen sind, zeigt, dass das eine ganz besonders aktive und engagierte Gruppe ist. Eine Entschuldigung gegenüber den Betroffenen wäre angebracht.

Eine direkte Folge des vergangenen Parteitags ist ein Antrag zur Errichtung einer Antidiskriminierungsstelle. Wie finde Sie das und hätte man damit die Dinge aus dem vergangenen Jahr verhindern können?

Es gibt bereits interne Beschwerde- und Schiedsstrukturen in der Partei, unter anderem eine Antidiskriminierungsstelle. Wenn man diese zielgerichtet weiterentwickeln will, ist das für mich in Ordnung. Dass die Dinge anders gelaufen wären, glaube ich nicht. Es ging in dem offenen Brief darum, dass ich nicht zur Parteivorsitzenden gewählt werde. Insofern war das ein Mittel zum Zweck. Aber mir sind andere Anträge ohnehin wichtiger auf dem kommenden Parteitag. Beim Leitantrag zum Thema Demokratie ist mir wichtig, dass wir auch eine Wertschätzung für die Polizistinnen und Polizisten in unserer Stadt verankern, dass wir den Verfassungsschutz würdigen, der eine wichtige Arbeit macht in diesen Tagen. Ich hoffe, dass wir darüber gute Debatten führen.

Ein anderer Antrag hat bereits hohe Wellen geschlagen: die Abkehr von der Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne. Wie ist Ihre Haltung?

Ich unterstütze das Ziel des Volksentscheides, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und die Mietenentwicklung abzubremsen. Ich denke aber, dass die Vergesellschaftung nicht das richtige Mittel ist. Laut Expertenkommission ist es rechtlich möglich, aber man muss auch die finanziellen Risiken abwägen. Aus haushaltsrechtlicher Perspektive würde ich davon abraten und andere wohnungspolitische Themen in den Fokus rücken. Deswegen habe ich den Antrag auch unterstützt.

Welche persönlichen Ambitionen haben Sie noch in der Partei?

Ich fühle mich gerade sehr wohl als Ehrenamtlerin, als Koordinator meiner Ortsgruppe in Lichtenrade. Insofern lasse ich gerne die Fraktion und den neuen Parteivorstand ihre Arbeit weiterführen und werde mich als Ehrenamtlerin gerne weiter einbringen.