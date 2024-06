Trotz Kostenexplosion und Haushaltskrise Berlin beschließt Abriss und Neubau des Jahn-Stadions

Das neue Jahn-Stadion in Berlin soll gebaut werden - trotz der jüngst bekannt gewordenen Kostenexplosion. Das beschloss der Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses am Mittwoch. Demnach sollen die insgesamt 188 Millionen Euro für Abriss und Neubau der Arena in Prenzlauer Berg ungeachtet der Berliner Haushaltskrise bereitgestellt werden.