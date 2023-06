Trotz Urteil zum Objektschutz in Berlin Polizei bezahlt Angestellte weiter zu schlecht

Trotz mehrerer Urteile zahlt die Berliner Polizei ihren Angestellten beim Zentralen Objektschutz weiter zu wenig. Das erklärte Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) auf eine Anfrage des Grünen-Innenexperten Vasili Franco.

Das Bundesarbeitsgericht entschied Ende November 2022, dass die Mitarbeiter beim Objektschutz besser bezahlt werden müssen. Denn die Tätigkeit erfordere gründliche Fachkenntnisse. Im Mai bewachten die Angestellten 82 Objekte stationär und 931 Objekte mobil.

Laut Urteil müssten sie nach dem Tarifvertrag der Länder nach Stufe E5 bezahlt werden. Das macht je nach Alter 2618 bis 3230 Euro brutto im Monat. Von den 1532 Angestellten werden aber nur 439 nach E5 und zwei Drittel nach E4 bezahlt, das sind 2500 bis 3098 Euro brutto im Monat.

Zahlen zum Objektschutz der Polizei

Die Zahl der Stellen beim Objektschutz insgesamt ist in den letzten Jahren leicht angestiegen. 2021 waren es 1523 Stellen, 2023 sind es 1606. Umgerechnet in sogenannte Vollzeitäquivalente sinkt die Zahl aber von 1561 im Jahr 2021 auf 1541 in diesem Jahr.

Insgesamt ist die Zahl der überwachten Objekte zurückgegangen, was sich mit dem Rückgang in der mobilen Überwachung begründen lässt. Im Mai 2023 wurden insgesamt 1013 Objekte überwacht, im Januar 2021 waren es noch 1188.

Teils müssen oft Beamte einspringen: 2021 wurde der Objektschutz im Januar und Februar durch Vollzugsbeamte unterstützt – mit 11448 Einsatzstunden. Im Jahr 2022 halfen Beamte von Juni bis Dezember aus – mit insgesamt 37872 Einsatzstunden, das sind knapp 6000 im Monat. In diesem Jahr kamen im Januar 6000 Einsatzstunden durch Beamte zusammen.