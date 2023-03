Turbulente Wetterwoche beginnt Wärme und Sturm kommen nach Berlin

Eine Woche vor dem kalendarischen Frühlingsanfang wird das Winterwetter aus Berlin vertrieben. Am Montag und Dienstag soll es mit maximal knapp 15 Grad so mild werden wie zuletzt am Neujahrstag. Allerdings wird die Wärme kaum von Sonnenschein begleitet. Am Montag und wahrscheinlich auch am Dienstag soll es etwas regnen, außerdem wird es sehr windig.

Am Dienstagnachmittag kann der Wind auch in Berlin Sturmstärke erreichen. Er kommt aus Südwesten, was auch die ungewöhnliche Wärme erklärt: Die Luft strömt aus Afrika nach Mitteleuropa. Auf ihrem Weg hierher brachte sie der spanischen Mittelmeerküste am Wochenende bereits die erste Hitzewelle des Jahres mit Temperaturen bis zu 30 Grad.

In Berlin und Brandenburg soll sich das Wetter ab Mittwoch wieder beruhigen mit wenig Wind und einer Mischung aus etwas Sonne und wenig Regen. Zunächst wird es auch wieder deutlich kühler. Fürs nächste Wochenende berechnen mehrere Wettermodelle allerdings schon wieder Tagestemperaturen bis 15 Grad.

Wie stark es in den noch langen Nächten abkühlt, hängt von der Bewölkung ab: Bei bedecktem Himmel halten sich die Temperaturen deutlich im Plusbereich, aber sobald es aufklart, wird es frostig.

Für die Natur war der kalte Märzbeginn nach dem deutlich zu milden Winter günstig, weil er die Entwicklung der Pflanzen gebremst und damit das Risiko späterer Frostschäden verringert hat. Außerdem konnte der reichliche Regen gut in den Boden eindringen, statt zu verdunsten. Sein statistisches Regensoll hat der März schon jetzt zu etwa drei Vierteln erfüllt. Er ist der vierte Monat in Folge, in dem etwas mehr Niederschlag fiel als im langjährigen Mittel. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren zehn von zwölf Monaten zu trocken, und im März fiel in Berlin überhaupt kein nennenswerter Regen.

Zur Startseite