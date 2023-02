Türkei, Polen und Syrien vorn Anteil ausländischen Personals in Berlins Kliniken und Heimen steigt

Der Anteil ausländischer Beschäftigter in der Berliner Gesundheitsversorgung steigt. Mehr als elf Prozent von fast 140.000 registrierten Angestellten waren zuletzt ausländische Staatsbürger. Unter den Auszubildenden lag der Wert sogar bei knapp 24 Prozent, in Kliniken und Pflegeheimen dürfte der Anteil ausländischer Beschäftigter also weiter steigen.

