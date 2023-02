Über Niveau lässt sich nicht streiten Katja Krasavice legt sich mit Dieter Bohlen an

Haben Sie schon mal den Namen Katja Krasavice gehört? Nein? Nicht so schlimm. Ja? Noch viel weniger schlimm – immerhin ist das Internet-Phänomen nicht nur dafür populär, viel Geld mit expliziter Selbstinszenierung auf ihren Social-Media-Kanälen zu verdienen. Krasavice ist auch ein Star bei jungen Leuten, weil sie Eistee vertreibt, ein Buch geschrieben hat, ziemlich erfolgreich Musik macht und sich im Namen des Feminismus mit Dieter Bohlen anlegt.

Mit bürgerlichem Namen heißt Krasavice Katrin Vogel. Sie wurde in Tschechien geboren und wuchs in Sachsen auf. Größere Bekanntheit erlangte sie als über Pornografie, Sex und plastische Chirurgie sprechende YouTuberin, um sich dann als Rapperin zu behaupten. Als solche sitzt die 26-Jährige in der aktuellen Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ an Bohlens Seite im Juroren-Panel.

DSDS-Juror und Ex-Modern-Talking-Sänger Dieter Bohlen ist für seine derben Sprüche bekannt. © dpa / dpa/Daniel Bockwoldt

Umso überraschender war es, als Krasavice vergangenen Sonntag auf TikTok ein Video veröffentlichte und Bohlen des Sexismus bezichtigte. Hintergrund dieser Anschuldigung war eine Szene, welche sich in der vierten Folge, der aktuellen Staffel abspielte. Der ehemalige Modern-Talking-Sänger fragte eine Kandidatin: „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“.

Für die 26-jährige Krasavice ist das „Slut-Shaming“ und unmöglich. Sie schlug sich auf die Seite der Kandidatin und machte damit etwas, was sich vor ihr noch keine andere Jurorin getraut hat. Denn: „Die ‘Bad Bitch’ Katja mit ihren freizügigen Outfits ist die, die sich nichts gefallen lässt.“

Bohlen lässt das kalt. In einer Radiosendung verkündete er: „Es gibt Personen und gewisse Sachen, das interessiert mich nicht. Die sind auf einem Niveau außerhalb meines Wahrnehmungssektors.“ Mit dem Niveau ist es wahrscheinlich ähnlich wie mit dem Geschmack: kein gutes Thema für einen Streit. Die gute Nachricht: Die aktuelle DSDS-Staffel soll als 20. Jubiläumsstaffel die letzte sein.

