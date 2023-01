Überfall auf Wettbüro in Schöneberg Berliner Polizei sucht mit Bildern nach mutmaßlichem Räuber

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei einen mutmaßlichen Räuber.

Der Tatverdächtige soll am 27. Oktober 2022 gegen 11.40 Uhr die Filiale eines Wettbüros in der Hauptstraße in Schöneberg aufgesucht haben. Dort soll er den 31-jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Nachdem der Mitarbeiter, der unverletzt blieb, das Geld herausgegeben hatte, verließ der Tatverdächtige laut Polizei mit der Beute das Geschäft und floh in Richtung Dominicusstraße.

Der mit einem Pullover maskierte Mann ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur sowie dunkle, sehr kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Adidas-Sporthose mit weißen Streifen, einem roten T-Shirt der Marke Nike und dunklen Sportschuhen. Auf seinem rechten Unterarm hat er ein Tattoo mit dem Schriftzug „Ferhat“.

Dieses Tattoo mit dem Schriftzug „Ferhat“ hatte der mutmaßliche Täter. © Polizei Berlin

Die Ermittler möchten nun wissen, wer den abgebildeten Mann kennt und Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen kann. Zudem werden Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664 – 473112 oder per E-Mail unter dir4k31@polizei.berlin.de entgegen. Auch bei jeder anderen Polizeidienststelle können sich Zeugen melden. (Tsp)

Zur Startseite