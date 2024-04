Übergriff auf Parkplatz in Berlin-Neukölln Mutter und Sohn rassistisch beleidigt und mit Messer bedroht

Ein unbekannter Mann hat nach Polizeiangaben eine Frau und ihr Kind in Gropiusstadt mit einem Messer bedroht und rassistisch beleidigt. Der Mann erschien am Freitagnachmittag am Zaun eines Supermarktparkplatzes in der Lipschitzallee im Bezirk Neukölln, auf dem die Frau geparkt hatte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach Angaben der 39 Jahre alten Frau soll der Mann sie aufgrund ihres Äußeren rassistisch beleidigt und ihr Gewalt angedroht haben.

Den Angaben zufolge ging der Mann in ein Haus in der Nähe und kehrte mit einem Messer in der Hand zurück. Mit diesem soll er durch die Maschen des Zauns in Richtung des Kindes gestochen haben. Der Elfjährige blieb unverletzt. Als die Polizei eintraf, war der Mann verschwunden, eine Suche nach ihm blieb erfolglos. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt, wie es hieß. (dpa)