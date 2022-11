Übergriff vor Berliner Hotel Frauen beschimpfen Mann schwulenfeindlich und bewerfen ihn

Ein Mann ist in Berlin-Schöneberg von drei Frauen schwulenfeindlich beleidigt und aus dem Fenster eines Hotels heraus mit Gegenständen beworfen worden.

Der 32-jährige Mann stand am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr vor einem Hotel an der Fuggerstraße, als ihn die Frauen vom Fenster im dritten Stock aus beschimpften, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dann sei er mit Lebensmitteln, Kosmetikartikeln und einem Schuh beworfen worden, sagte der Mann aus.

Ein weiterer Mann eilte zu Hilfe und wurde von einer Wasserflasche getroffen. Die beiden Männer gaben an, nicht verletzt worden zu sein und lehnten eine ärztliche Behandlung ab.

Polizisten stellten die Personalien der drei Frauen im Alter von 39, 36 und 19 Jahren fest. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (dpa, Tsp)

Zur Startseite