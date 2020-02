Einer der dienstältesten Stadträte Berlins soll dabei helfen, den Berliner Schulbau zu koordinieren. Nach Informationen des Tagesspiegels hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) in der Senatssitzung an diesem Dienstagvormittag die überraschende Personalie bekannt gegeben. Demnach soll Wilfried Nünthel die Aufgabe übernehmen, der sich gerade erst in Pension verabschiedet und daher seinen Posten als Lichtenberger CDU-Bildungsstadtrat geräumt hatte.

Nünthel kennt sich bestens aus mit der Schulraumknappheit: Lichtenberg gehört neben Pankow zu den am schnellsten wachsenden Bezirken. Immer wieder musste er sich vor aufgebrachten Eltern rechtfertigen - so etwa im Juni 2018 im Rahmen einer Mahnwache. Ihm wurde allerdings stets zugute gehalten, dass er neu im Amt war: Vor ihm hatte den Posten zehn Jahre lang die SPD-Bezirkspolitikerin Kerstin Beurich inne.

Der 65-jährige Nünthel stammt aus Gera und war vor der Wende in der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands (DBD) aktiv, die dann mit der Wiedervereinigung in der CDU aufging. Der Diplomphilosoph verlor somit seine Arbeit im Bezirks- und Parteivorstand der Bauernpartei und ließ sich umschulen. Das alles ist auf seiner eigenen Homepage zu lesen.

Weitere Stationen Nünthels:

1993-96 Baustadtrat in Marzahn

1995-2000 Stadtrat für Stadtgestaltung und Umweltschutz in Marzahn

2000-2006 Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Soziales in Lichtenberg

2007-2010 Geschäftsführer des Jobcenters Treptow-Köpenick

2010-2011 Leiter des Sozialamtes in Marzahn-Hellersdorf

2011-2016 Stadtrat für Stadtentwicklung in Lichtenberg

2016- 31.1.2020 Bildungsstadtrat in Lichtenberg

Lob aus der Linkspartei

„Wilfried Nünthel ist bekannt als einer, der Arbeit wegtragen kann und eigene Ideen hat“, weiß Regina Kittler. Die Bildungsexpertin der Linken findet es nicht verwunderlich, sondern „zweitrangig, dass die Sozialdemokratin Scheeres sich für den Christdemokraten entschied.

Kittler berichtet, dass sie Nünthel schon in ihrer Zeit in der BVV Marzahn erlebt habe. Da habe sie den Stadtrat kennengelernt als jemanden, der auch gut mit den Bezirksverordneten zusammengearbeitet habe. „Für mich ist Nünthel eine gute Wahl“, betonte Kittler auf Anfrage. Landeselternsprecher Norman Heise interessiert sich jetzt vor allem für die Frage, welche Kompetenzen und Aufgaben Nünthel erhält. Diese Fragen wollte Scheeres am frühen Nachmittag beantworten.

Wilfried Nünthel (CDU) ist einer der dienstältesten Bezirksstadträte und vertrat in Marzahn und Lichtenberg verschiedene Ressorts. Foto: promo

Tatsächlich sind im Schulbau bereits zahlreiche Akteure mit Koordinierungsaufgaben betraut, darunter die Taskforce mit ihrem Leiter Norbert Illiges. Zudem gibt es in der Senatskanzlei den Staatssekretär für Verwaltungs- und Infrastrukturmodernisierung, Frank Nägele (SPD), der ebenfalls für die Schulbauoffensive tätig ist.

Rund um den Schulbau reißen die schlechten Nachrichten nicht ab: Offene Stellen in den zuständigen Bezirksämtern sowie in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung können nicht besetzt werden. Zuletzt berichtete der Tagesspiegel darüber, dass 120 Millionen Euro für den Schulbau allein 2018 in den Bezirken liegen geblieben waren.