Unbekannte haben am frühen Morgen eine McDonald's-Filiale in Berlin-Neukölln überfallen und Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, mahnten die zwei Räuber gegen 3 Uhr vor dem Fast-Food-Restaurant in der Rudower Straße drei Mitarbeitende, sich nicht zu bewegen. [Mehr Polizeimeldungen aus Berlin lesen Sie in unserem Blog.]

Einer der Unbekannten forderte demnach anschließend mit einer Schusswaffe Geld. Die Täter flüchteten daraufhin mit der Beute. Die Mitarbeitenden blieben bei dem Vorfall unverletzt. (Tsp, dpa)