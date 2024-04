Um Clan-Kriminalität zu bekämpfen Berliner CDU will Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre senken

Die Berliner CDU will wegen des Personalmangels in der Verwaltung und wegen Spardrucks verstärkt Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen. Daneben wollen die Christdemokraten im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität und Clankriminelle das Alter für Strafmündigkeit herabsetzen und Kinder schneller aus kriminellen Familien herausholen. Diese Schwerpunkte hat der Landesvorstand der CDU bei einer gemeinsamen Klausur mit den CDU-Senatsmitgliedern am Sonnabend in Dresden beschlossen.