Achtzehn Buchstaben drücken aus, was die Textilkette KiK seit Jahren gut und andere so gar nicht gut finden: Kreuzwinkelständer. Rechts um rechts um rechts stehen die Kleiderständer in Reih und Glied und grüßen hakenkreuzförmig aus den 3500 rot-weißen Filialen.

Ob im niederländischen Eindhoven, im slowenischen Ljubljana oder im Berliner Ring-Center, seit über zehn Jahren gehört die rechtwinklige Kleider-Swastika zur Grundausstattung von KiK, wie einst das Hakenkreuz zur Flagge des Deutschen Nazi-Reichs.

Immer wieder wurde die Firma KiK dafür schon kritisiert, so auch am vergangenen Sonnabend, als ein 15-Jähriger mit seinen Freunden eine KiK-Kassiererin im Berliner Ring-Center auf die Analogie aufmerksam machte.

Doch statt das ausgeprägte Demokratieverständnis des Nachwuchses zu erkennen, erkannte die Mitarbeiterin nur eine Störung des Betriebsablaufs: Denn nachdem sie die Jugendlichen anwies, sich besser zu informieren, wie ein Hakenkreuz aussehe, wurde den Jungen nach Widerspruch vom Sicherheitsdienst Hausverbot erteilt.

Die Unternehmenskommunikation wollte am Montag nichts von dem Vorfall wissen und verteidigt den beliebten Kreuzwinkel als platzsparend und unpolitisch. Also Haken dran?