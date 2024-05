Umwelthilfe gewinnt vor Gericht Berlin muss Akten zu gestopptem Radweg herausgeben

Das Land Berlin muss der Deutschen Umwelthilfe (DUH) Akteneinsicht zu dem Neuköllner Radweg-Projekt in der Stubenrauchstraße gewähren. Das Verwaltungsgericht gab am Montagmittag der Klage der Umwelthilfe statt. Das Land Berlin muss Kopien der Akten herausgeben und die Kosten des Verfahrens tragen. Es ging um Einsicht in die verkehrsrechtliche Anordnung des gestoppten Radwegs in der Stubenrauchstraße in Neukölln.

Der Anwalt des Landes beharrte in dem nur 30-minütigen Verfahren darauf, dass es nur ein „Entwurf“ sei, den man nicht herausgeben müsse. Der Richter wischte dies schnell vom Tisch: „Eine Anordnung ist kein Entwurf.“

Die Senatsverkehrsverwaltung hat die Herausgabe der Akten im September abgelehnt. Diese Einsicht in die verkehrsrechtliche Anordnung sei aber entscheidend für das weitere Vorgehen gegen den Stopp dieses Radwege-Projekts und der beiden anderen Projekte, hatte die DUH argumentiert.

Im Frühsommer hatte die damalige Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) die Planung von insgesamt 19 Radweg-Projekten gestoppt. Die mittlerweile zurückgetretene Senatorin war deshalb massiv kritisiert worden. Zwar hatte ihre Verwaltung die Mittel für 16 der 19 Projekte „nach nochmaliger Überprüfung“ wieder freigegeben, teilweise mit Änderungen der Planung.

Die Prüfung geschah nach offiziellen Angaben „auch im Hinblick auf den Wegfall von Auto-Parkplätzen“. Diese Begründung hatte den Proteststurm gegen Schreiner erst richtig befeuert.

Projekte in Neukölln, Reinickendorf und Pankow

Drei Radwege sind auch knapp ein Jahr später immer noch gestoppt. Es sind die Stubenrauchstraße in Neukölln, die Roedernallee in Reinickendorf und die Blankenfelder Chaussee in Pankow. Die Stubenrauchstraße ist eine der wichtigsten Verbindungen zwischen dem Neuköllner Süden und dem Nachbarbezirk Treptow. Der neue Radfahrstreifen sollte 2,50 Meter breit sein und mit einem Sicherheitsstreifen und Pollern vom Autoverkehr getrennt sein.

Wie heute noch auf der Internetseite der senatseigenen Infravelo nachzulesen ist, sollte der abgetrennte Radweg beidseitig und auf gesamter Länge, also auf 1,2 Kilometer zwischen Neuköllner Straße und der Massantebrücke über den Teltowkanal, entstehen.

Dieses und die beiden anderen blockierten Projekte sind bereits straßenverkehrsrechtlich angeordnet und könnten deshalb nach Angaben der Umwelthilfe sofort umgesetzt werden. Die DUH begründete ihre Klage auch mit dem Argument, dass das Recht auf Informationsfreiheit für demokratische Partizipation von Verbänden und Bürgerinnen und Bürgern entscheidend sei.

Ein Teil der 16 zeitweise gestoppten Projekte ist mittlerweile im Bau. Zuletzt hatte der Bezirk Tempelhof-Schöneberg an der Hauptstraße und der Grunewaldstraße begonnen.