Und läuft und läuft und läuft... Warum Berlins Trinkbrunnen Tag und Nacht sprudeln

Je wärmer es wird, desto beliebter sind die öffentlichen Trinkbrunnen in Berlin. 212 Stück davon haben die Berliner Wasserbetriebe inzwischen zumeist auf öffentlichen Plätzen und in Parks installiert. Das sind 30 mehr als vor zwei Jahren; die Zahl der auch für Rollstuhlfahrer sitzend erreichbaren Exemplare hat sich sogar mehr als verdoppelt auf nunmehr 34 Stück. Was sich dagegen nicht geändert hat: Der größte Teil des kostbaren Trinkwassers läuft bei den allermeisten Brunnen noch immer ungenutzt in den Abfluss.