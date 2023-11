Unfall am Bahnhof Britz Süd Obdachloser stirbt in Berliner U-Bahn-Tunnel

Am späten Sonntagabend ist am U-Bahnhof Britz Süd in Neukölln eine tote Person aus einem U-Bahn-Tunnel geborgen worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, soll der Mann gegen 23:00 Uhr von einer Reinigungskraft gefunden worden sein. Herbeigeeilte Rettungskräfte konnten daraufhin nur noch seinen Tod feststellen.

Zuerst berichtete die „B.Z.“ über den Vorfall. Höchstwahrscheinlich soll es sich bei dem Opfer, der im Tunnel der U7 in Richtung Spandau lag, um einen Obdachlosen handeln, wie die Sprecherin mitteilte. Die Ermittlungen zur Todesursache laufen, ein Kontakt mit der Stromschiene oder eine Kollision mit einem U-Bahn-Zug seien möglich, so die Sprecherin. Eine Fremdeinwirkung sei hingegen ausgeschlossen.

Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte, musste der Tote mit einer Lore – also einem Wagen, der auf den Gleisen fährt – aus dem Tunnel geborgen werden. Der Einsatz dauerte laut Feuerwehrsprecher bis ca. 00:30 Uhr an, die Linie U7 war während dieser Zeit von Sperrungen betroffen. (Tsp)