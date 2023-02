Unfall im Berliner Norden Elfjährige rennt zum Bus und wird von Autofahrer angefahren

Am Montagnachmittag ist ein elfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, soll das Kind gegen 15 Uhr den Gehweg der Quickborner Straße im Märkischen Viertel in Richtung Treuenbrietzener Straße entlanggelaufen sein.

Als die Elfjährige den Bus sah, der gerade auf der gegenüberliegenden Straßenseite ankam, rannte sie laut Polizei über die Straße. Dabei fuhr ein 54-jähriger Autofahrer das Kind an.

Das Mädchen wurde am Kopf und im Gesicht verletzt, am Unfallort erstversorgt und dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte leitet die weiteren Ermittlungen. (Tsp)

