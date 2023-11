Unfall in Berlin-Baumschulenweg Autofahrer fährt zwei Mädchen an – Neunjährige wird meterweit geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Baumschulenweg sind zwei Mädchen verletzt worden. Eine Neunjährige soll laut Polizei mehrere Meter weit geschleudert worden sein.

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, soll ein 19-Jähriger die Kinder am Mittwochvormittag auf der Johannisthaler Chaussee angefahren haben. Den Angaben zufolge war er gegen 10 Uhr in Richtung der Autobahn A113 unterwegs, als die Acht- und die Neunjährige hinter einem entgegenkommenden Fahrzeug auf die Fahrbahn liefen. Trotz Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß.

Die Besatzung eines ambulanten Pflegedienstes, der zufällig vor Ort war, kümmerte sich um die Erstversorgung der Mädchen. Beide kamen schließlich ins Krankenhaus. Die Achtjährige konnte die Klinik nach ambulanter Versorgung verlassen, die Neunjährige wurde laut Polizei stationär aufgenommen wegen Verdachts auf ein Schädelhirntrauma sowie weiterer Verletzungen.