Unfall in Berlin-Friedrichsfelde Betrunkener 78-Jähriger verliert Kontrolle über seinen Wagen

In Berlin-Friedrichsfelde hat ein betrunkener Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und dabei zwei andere Fahrzeuge beschädigt. Der 78-Jährige und ein weiterer Mann wurden verletzt. Wie die Polizei berichtete, ergab eine Atemalkoholmessung bei dem Senior einen Wert von rund zwei Promille.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Fahrer am Freitagmorgen auf der Gensinger Straße in Richtung Alt-Friedrichfelde unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und gegen einen geparkten Audi prallte. In dem Wagen saß ein 20-jähriger Fahrer, der durch den Aufprall verletzt wurde. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Audi gegen einen weiteren geparkten Wagen geschoben.

Rettungskräfte brachten beide Männer in Krankenhäuser. Der 20-Jährige wurde nach einer ambulanten Behandlung seiner Kopfverletzungen aus dem Krankenhaus entlassen. Der 78-jährige Fahrer hingegen erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen und musste stationär behandelt werden.