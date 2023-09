Unfall in Berlin-Friedrichshain Radfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein 60 Jahre alter Radfahrer ist in der Nacht in Berlin-Friedrichshain von einem Auto angefahren worden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam es gegen 0.20 auf der Frankfurter Allee Ecke Niederbarnimstraße zu dem Unfall.

Einen Bericht der „B.Z.“, nach dem es sich bei dem Unfallwagen um ein Fahrzeug des Fahrdienstes Uber gehandelt haben soll, konnte der Sprecher auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Auf Fotos ist ein weißer Toyota zu sehen, dessen Windschutzscheibe stark beschädigt ist.

Der schwerverletzte 60-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weil die Beamten bei dem Radfahrer Alkoholgeruch feststellten, wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen. Der Fahrer sowie die Insassen des Autos seien unverletzt geblieben, teilte der Polizeisprecher weiter mit.

Nach Angaben des Polizeisprechers wird die Unfallkreuzung durch Ampeln geregelt. Die Polizei ermittle nun, ob einer der Fahrer bei Rot gefahren ist. (Tsp, dpa)