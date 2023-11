Unfall in Berlin-Kreuzberg Person von Auto angefahren und verletzt

In der Nacht zum Mittwoch ist ein Mensch auf der Ecke Kreuzbergstraße und Katzbachstraße in Berlin-Kreuzberg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Person sei ansprechbar gewesen, sei aber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Zum Unfallhergang, der verletzten Person und der Art der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet. (dpa)