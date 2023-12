Unfall in Berlin-Lichtenberg 12-Jähriger nach Kollision mit Bus verletzt im Krankenhaus

Am Freitagmittag wurde ein Kind in Rummelsburg im Bezirk Lichtenberg bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das teilte die Berliner Polizei am Sonnabend mit.

Der 12-jährige Junge soll gegen 12.40 Uhr auf an der Nöldnerstraße auf die Fahrbahn gerannt sein. Dort fuhr ein Bus der Linie 194 in Richtung Karlshorster Straße. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer den Bus nicht stoppen. Bei der Kollision erlitt der Junge Verletzungen an Kopf, Rumpf und den Beinen.

Rettungskräfte brachten den 12-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort wurde er stationär aufgenommen. Zwei Fahrgäste im Bus wurden ebenfalls verletzt. Sie kamen zur ambulanten Behandlung in die Klinik.

„Wir sind tief betroffen“, ließ die BVG verlautbaren. „Unsere Gedanken sind jetzt vor allem bei dem verletzten Kind und seiner Familie.“ Die guten Wünsche wurden auch den verletzten Fahrgästen gelten. (Tsp)