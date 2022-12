Unfall in Berlin-Lichtenrade Auto kracht in geparkte Pkw – Fahrerin und Beifahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Berlin-Lichtenrade sind am ersten Weihnachtsfeiertag zwei Senioren schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, war eine 76-jährige Autofahrerin gegen 16.15 Uhr auf der Blohmstraße in Richtung Illigstraße unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung des Hoeschweges die Kontrolle über ihren Kleinwagen verlor.

Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen drei geparkte Fahrzeuge. Durch den Aufprall erlitten die 76-Jährige und ihr 80 Jahre alter Beifahrer schwere Verletzungen am Rumpf. Sie wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Noch ist unklar, warum die Frau die Kontrolle über ihren Wagen verloren hatte. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd). (Tsp)

