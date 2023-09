Unfall in Berlin-Marzahn Motorrad- und Radfahrer stoßen zusammen – beide Männer verletzt

In Berlin-Marzahn sind am Donnerstagnachmittag zwei Männer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, kam es gegen 17.15 Uhr auf der Märkischen Allee zum Zusammenstoß eines Motorrad- und eines Radfahrers.

Der 65-jährige Radler soll die Straße demnach unvermittelt aus Richtung Helene-Weigel-Platz kommend überquert und dabei offenbar den 29 Jahre alten Motorradfahrer übersehen haben, der auf der Märkischen Allee gerade in Richtung Landsberger Allee unterwegs war. Der 29-Jährige konnte nach Polizeiangaben nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision.

Der Radfahrer wurde mit mehreren Knochenbrüchen stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Motorradfahrer erlitt nur leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Tsp)