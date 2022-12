Unfall in Berlin-Spandau 12-Jährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Berlin-Spandau von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erfasste ein 67-jähriger Mann am Freitagnachmittag das Mädchen mit seinem Auto, als dieses gerade zu Fuß die Klosterstraße überquerte.

Die Zwölfjährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen an den Armen und am Rumpf. Sie wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 67-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist den Angaben zufolge noch unklar. (dpa)

Zur Startseite