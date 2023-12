Unfall in Berlin-Westend 75-jährige Fußgängerin von Auto angefahren

Bei einem Verkehrsunfall im Berliner Ortsteil Westend ist am Montagnachmittag eine Fußgängerin verletzt worden.

Die 75-Jährige wollte gerade die Nebenfahrbahn der Heerstraße überqueren, als sie an der Straße Am Rupenhorn von einem 29-jährigen BMW-Fahrer angefahren wurde, teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit.

Die Frau wurde an Kopf und Rumpf verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Dabei will die Polizei insbesondere herausfinden, wem welche Ampelfarbe angezeigt wurde. (Tsp)