Unfall in Berlin-Westend Polizeiwagen kollidiert bei Einsatzfahrt mit BMW

In Berlin-Westend ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Polizeiwagen und einem BWM gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr die Besatzung eines Streifwagens gegen 16.30 Uhr auf dem Spandauer Damm und wollte gerade einen Tatverdächtigen in eine Gefangenensammelstelle bringen.

Unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten sei der Einsatzwagen dann bei roter Ampel auf die Kreuzung Spandauer Damm/Fürstenbrunner Weg gefahren und dabei mit einem BMW kollidiert, der auf dem Fürstenbrunner Weg unterwegs war, hieß es.

Der 29-jährige Tatverdächtige, der in dem Polizeiwagen transportiert wurde, klagte nach dem Unfall über Kopfschmerzen und wurde daher ambulant durch die zuständige Ärztin im Polizeigewahrsam behandelt. Die Polizeikräfte und der 59-jährige BMW-Fahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)