Unfall mit BVG-Bus Fünf Menschen in Berlin-Reinickendorf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf sind mehrere Fahrgäste eines Linienbusses verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Bus der Linie 327 am Dienstagnachmittag auf dem rechten Fahrstreifen der Residenzstraße in Richtung Lindauer Allee unterwegs. Den Angaben zufolge wendete ein Einsatzwagen der Polizei auf der linken Fahrspur. Der Fahrer des Autos dahinter sei deswegen nach rechts gewechselt und habe dabei mutmaßlich nicht auf den neben ihm fahrenden Bus geachtet. Der Busfahrer habe daraufhin gebremst.

84-Jährige in den Gang geschleudert

Nach Angaben der Polizei prallten drei sitzende Fahrgäste, eine 58-jährige Frau sowie zwei 50 und 89 Jahre alte Männer, gegen die Vordersitze und zogen sich Verletzungen an den Köpfen, den Armen und Beinen zu. Eine weitere sitzende 84-jährige Frau wurde in den Gang geschleudert und erlitt Verletzungen an beiden Armen.

Eine 37-jährige Frau, die im Bus stand, fiel zu Boden und verletzte sich am Bein. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion Nord übernommen. (dpa)